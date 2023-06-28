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Нападающий «Баварии» Мане впервые рассказал о драке с одноклубником Сане

Инцидент прошел в апреле после разгромного поражения немецкого клуба в Лиге чемпионов.
28 июня 2023 13:41
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Баварии» Садио Мане высказался о драке с одноклубником Лероем Сане, которая произошла в апреле после проигрыша «Манчестер Сити» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Такое может случиться. Но мы решили ту небольшую проблему. Иногда нужно решать разногласия, но не таким способом. Теперь все позади. Мы будем продолжать вместе играть, чтобы помочь клубу добиться успеха в следующем сезоне», - приводит The Daily Mail слова Мане.

Напомним, что Мане перешел в «Баварию» перед началом предыдущего сезона. В 38 матчах он забил 12 мячей.

На счету Сане - 44 игр и 14 голов в прошлом сезоне.

источник: The Daily Mail
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