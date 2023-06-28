Бронзовый призер Медиалиги сыграет в Кубке России

Бронзовый призер текущего розыгрыша Медиалиги примет участие в розыгрыше Кубка России, получив wild card, сообщил президент турнира Николай Осипов в своем Telegram-канале.

По словам руководителя Медиалиги, третий участник Кубка России определится 1 июля, когда бронзу первенства, и, соответственно, место в Кубке разыграют между собой «Амкал» и «Бей Беги».

Ранее стало известно, что в следующем розыгрыше Кубка России примут участие команды 2Drots и «Родина Медиа», которые сыграют между собой в финальном матче текущего сезона Медиалиги, который пройдет 1 июля в «Лужниках».

В минувшем розыгрыше Кубка России приняли участие два клуба из Медиалиги – «Амкал» и 2Drots.