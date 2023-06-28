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«Манчестер Сити» отказался от трансфера победителя Лиги конференций

«Горожане» не нашли необходимых финансовых ресурсов.
28 июня 2023 14:17
автор: Александр Евграфов

«Манчестер Сити» отказался от попыток организовать трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в «Сити» оказались не готовы повторить трансферное предложение «Арсенала», который предложил 105 млн фунтов стерлингов за 24-летнего футболиста.

«Манчестер Сити» предложил за Райса лишь 80 миллионов, и «Вест Хэм» отказался продавать своего воспитанника.

В минувшем сезоне Райс провел 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи, а также стал победителем Лиги конференций.

источник: Sky Sports
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