«Манчестер Сити» отказался от трансфера победителя Лиги конференций

«Манчестер Сити» отказался от попыток организовать трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в «Сити» оказались не готовы повторить трансферное предложение «Арсенала», который предложил 105 млн фунтов стерлингов за 24-летнего футболиста.

«Манчестер Сити» предложил за Райса лишь 80 миллионов, и «Вест Хэм» отказался продавать своего воспитанника.

В минувшем сезоне Райс провел 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи, а также стал победителем Лиги конференций.