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Газзаев назвал свою версию топ-3 молодых игроков чемпионата России

Один из них стал автором самого молодого гола в истории сборной России.
28 июня 2023 14:34
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о лучших молодых футболистах РПЛ.

Отметим, что специалист назвал трех игроков, которые подают большие надежды.

«Пиняев точно идет под первым номером. На второе место поставлю Сперцяна, а на третье место — Карпукаса. Эти футболисты выглядели внушительно на своих позициях», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что Пиняев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» и «Крылья Советов» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего футболиста в семь миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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