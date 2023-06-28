Газзаев назвал свою версию топ-3 молодых игроков чемпионата России

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о лучших молодых футболистах РПЛ.

Отметим, что специалист назвал трех игроков, которые подают большие надежды.

«Пиняев точно идет под первым номером. На второе место поставлю Сперцяна, а на третье место — Карпукаса. Эти футболисты выглядели внушительно на своих позициях», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что Пиняев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» и «Крылья Советов» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего футболиста в семь миллионов евро.