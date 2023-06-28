Новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал об ожидании дебюта и матча со «Спартаком»

Новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал, что очень ждет дебюта в санкт-петербургской команде. Бразилец будет выступать под номером 37, с которым он дебютировал в профессиональном футболе.

«Мне сказали, что игры со «Спартаком» — самое принципиальное противостояние в чемпионате России. С нетерпением жду момента, когда смогу прочувствовать это сам», - отметил Ду Кейрос в интервью, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

По словам, полузащитника европейский футбол изменился за последние годы, поэтому предсезонная подготовка посильнее, посерьезнее и потяжелее.

Ду Кейрос перешел в состав «Зенита» в июне этого года из бразильского «Коринтианса».