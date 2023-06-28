Клуб из чемпионата Греции сделал предложение ЦСКА по Чалову

Нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен нескольким европейским клубам.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, переговоры с армейцами по поводу трансфера 25-летнего греческий ПАОК. Также Федор интересен «Галатасараю».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Чалову со стороны «Марселя».

Добавим, что в минувшим сезоне нападающий провел 41 матч, в которых забил 24 мяча и отдав шесть голевых передач. Чалов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка России.