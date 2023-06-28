Валерий Карпин назвал пятерку лучших молодых футболистов РПЛ: первое место занял игрок «Спартака»

Стало известно, как проголосовал главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин на премии за звание лучшего молодого футболиста РПЛ, сообщает «Чемпионат».

На первое место наставник национальной команды поставил хавбека «Спартака» Руслана Литвинова. Следом расположились футболисты «Ростова» Кирилл Щетинин, Александр Сильянов и Андрей Лангович. Пятое место главный тренер желто-синих отдал нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Напомним, что победителем премии по результатам голосований тренеров и капитанов клубов РПЛ стал полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, второе место занял Тюкавин, а третье - Литвинов.

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ Литвинов сыграл 25 матчей и забил три гола.