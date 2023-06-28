Руководство Ла Лиги смягчило внутренние правила финансового фэйр-плей

Руководство Ла Лиги решило смягчить внутренние правила финансового фэйр-плей, ослабив требования для команд лиги, сообщается на официальном сайте турнира.

Согласно новым правилам клубы теперь могут использовать 50% от заработанных денег при регистрации новых игроков, ранее эта доля была в 40%. Клубы могут теперь использовать 60% дохода от продажи игроков, занимающих более 5% в фонде заработной платы. Раньше эта цифра составляла 50%.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Испании испытывает серьезные финансовые проблемы, поэтому снижение требований поможет зарегистрировать новых игроков.