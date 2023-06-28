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Агент Опоку прокомментировал возможный переход футболиста в «Спартак»

В данный момент 25-летний ганец выступает во второй лиге чемпионата Франции.
28 июня 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Агент Секу Траоре, представляющий интересы защитника «Амьена» Николаса Опоку, высказался о возможном трансфере своего клиента в «Спартак».

«Помимо того, что идет разговор по возможному трансферу Опоку в «Динамо», игроком также интересуется топ-клуб РПЛ. Это «Спартак». Пока ничего конкретного, мы просто общаемся», — приводит слова Траоре «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Опоку играет за «Амьен» с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 за «единорогов» он сыграл 35 матчей и отличился одной результативной передачей. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро. Также на его счету 12 игр в составе сборной Ганы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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