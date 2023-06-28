Булыкин оценил выступление Захаряна в сезоне-2022/2023 

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о лучших молодых футболистах прошедшего сезона РПЛ, а также высказался об игре полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Согласен с тройкой. Захарян очень подкачал в конце сезона, но на то было много причин, поэтому не попал в тройку. Пиняев единоличный лидер, даже несмотря на травму. Он прекрасно проявил в «Локомотиве» и сборной. Очень интересно посмотреть, как наши молодые дарования проведут следующий сезон», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что Захарян является воспитанником «Динамо». В прошедшем сезоне за московскую команду он провел 37 встреч, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.