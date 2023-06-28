Агент Глебова высказался о возможности игрока продолжить карьеру в Европе

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал о возможном переходе своего клиента в европейскую команду.

«Варианты продолжения карьеры в Европе? Он сейчас тренируется в составе в «Ростова». Если приходят предложения, то приходят в клуб. Данил сейчас проводит сборы с командой, у него все отлично. Больше комментировать нечего», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

Добавим, что Глебов присоединился к «Ростову» в 2019 году. В сезоне-2022/2023 за желто-синих он сыграл 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.