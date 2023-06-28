Агент Чистякова: Дмитрий не думает об уходе из «Зенита»

Футбольный менеджер Андрей Талаев поделился мыслями о будущем защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Интерес к Дмитрию от других клубов есть, но сейчас он не думает об уходе из «Зенита». Сейчас он вместе с командой начал сборы. Совсем скоро матч на Суперкубок России. С «Зенитом» мы еще не общались, все впереди. Нам никто не говорил, чтобы мы искали новый клуб. У Дмитрия действующий контракт, он намерен его отработать», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в подписании 29-летнего игрока заинтересован «Локомотив».

Чистяков пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. Всего за петербуржцев он провел 74 матча, забил один гол и отдал три результативных паса. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Ростова», «Тамбова» и «Шинника». В составе сборной России он отыграл четыре встречи.