«Бавария» улучшила предложение по переходу нападающего Кейна

Мюнхенская «Бавария» улучшила предложение по нападающему «Тоттенхэму» Гарри Кейну, сообщает BBC Sport.

По данным источника, ранее чемпионы Германии предложили за форварда 70 млн евро плюс бонусы, однако в «Тоттенхэме» решили отклонить предложение. В «Баварии» заявили, что готовы предложить более выгодные условия. Ранее сообщалось, что игрок сам также заявил, что готов к переходу в «Баварию».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года, в минувшем сезоне в АПЛ Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 результативных паса.