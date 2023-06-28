Глушаков признался, что получил несколько предложений от зарубежных клубов

Бывший футболист «Спартака» и «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, где может продолжить свою профессиональную карьеру.

«Ничего не могу рассказать о будущем. Я тренируюсь пока что индивидуально, разговариваю. Там будет видно. Есть предпосылки о переходе, что‑то, куда‑то — пока общаемся. Чуть‑чуть время дайте, и все будет нормально. Есть зарубежные варианты. Ближайшее зарубежье, очень много», — приводит слова 36-летнего игрока «Матч ТВ».

Напомним, что в июне текущего года Глушаков покинул «Пари НН». В сезоне-2022/2023 он провел за нижегородский клуб двесять матчей и отличился одним забитым мячом. Первую половину сезона он играл в составе «Химок».