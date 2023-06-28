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«Ювентус» готов продать Поля Погба спустя год после подписания

Футболиста преследовали постоянные травмы.
28 июня 2023 17:08
автор: Александр Евграфов

Туринский «Ювентус» готов продать полузащитника Поля Погба спустя год после подписания контракта с ним, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист вышел из отпуска на 10 дней раньше остальных, чтобы лучше подготовиться к новому сезону, однако в руководстве «Ювентуса» опасаются физического состояния футболиста.

В предыдущем сезоне Погба сыграл всего в 10 матчах во всех турнирах, а большую часть сезона залечивал последствия травм. Кроме того, «Ювентусу» необходимо снизить ведомость зарплат.

Руководство «Ювентуса» ожидает соответствующего предложения и может рассмотреть варианты продажи французского футболиста.

источник: La Gazzetta dello Sport
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