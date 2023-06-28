Лионель Месси снялся в аргентинском сериале

Аргентинский нападающий, футболист «Интер Майами» Лионель Месси снялся в эпизодической роли в аргентинском телесериале Los Protectores («Защитники»).

Футболист сыграл самого себя в первой серии второго сезона. По сюжету серии футбольные агенты пытаются убедить Месси поучаствовать в нескольких проектах.

Ранее стало известно о том, что Месси покинул французский «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта и перебрался в MLS.

Ранее аргентинец принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по сборной Хуана Романа Рикельме, в котором «Бока Хуниорс» встречался с национальной командой.