ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Лионель Месси снялся в аргентинском сериале

Футболист сыграл самого себя.
28 июня 2023 17:30
автор: Александр Кожевников

Аргентинский нападающий, футболист «Интер Майами» Лионель Месси снялся в эпизодической роли в аргентинском телесериале Los Protectores («Защитники»).

Футболист сыграл самого себя в первой серии второго сезона. По сюжету серии футбольные агенты пытаются убедить Месси поучаствовать в нескольких проектах.

Ранее стало известно о том, что Месси покинул французский «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта и перебрался в MLS.

Ранее аргентинец принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по сборной Хуана Романа Рикельме, в котором «Бока Хуниорс» встречался с национальной командой.

источник: «Советский спорт»
Следующие два финала Лиги конференций пройдут в Греции и Польше 
Исполнительный комитет УЕФА определился, какие города примут финальные матчи еврокубка в 2024 и 2025 годах.
28.06.2023 17:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Чалову
Российский футболист может продолжить свою карьеру в Европе.
28.06.2023 17:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший вратарь «Спартака» Беленов подписал контракт с «Факелом»
Игрок продолжит карьеру в Воронеже.
28.06.2023 17:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Червиченко сравнил навыки Тюкавина и Пиняева 
Ранее 18-летний нападающий «Локомотива» был признан лучшим молодым футболистом по итогам прошедшего сезона.
28.06.2023 17:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» готов продать Поля Погба спустя год после подписания
Футболиста преследовали постоянные травмы.
28.06.2023 17:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глушаков признался, что получил несколько предложений от зарубежных клубов
Глушаков признался, что получил несколько предложений от зарубежных клубов
В данный момент российский хавбек находится в статусе свободного агента. 
28.06.2023 16:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» улучшила предложение по трансферу нападающего Кейна
«Бавария» улучшила предложение по трансферу нападающего Кейна
Мюнхенский клуб намерен заключить сделку.
28.06.2023 16:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Чистякова: Дмитрий не думает об уходе из «Зенита»
Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Локомотив».
28.06.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Глебова высказался о возможности игрока продолжить карьеру в Европе
Агент Глебова высказался о возможности игрока продолжить карьеру в Европе
По словам его представителя, хавбек счастлив в команде Валерия Карпина. 
28.06.2023 16:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.