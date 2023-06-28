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Червиченко сравнил навыки Тюкавина и Пиняева 

Ранее 18-летний нападающий «Локомотива» был признан лучшим молодым футболистом по итогам прошедшего сезона.
28 июня 2023 17:31
автор: Глеб Шевяков

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу того, что форвард «Локомотива» Сергей Пиняев был признан лучшим молодым игроком РПЛ по итогам сезона-2022/2023 по версии «Чемпионата».

«Тюкавин пободрее Пиняева. Пиняев — это дриблинг и красота футбола. Но по полезности и эффективности Константин превосходит Пиняева. Включение Литвинова тоже очень спорное. Понятное дело, что в «Спартаке» он иногда выделялся. Но в долгую это не так впечатляюще. Мне в «Ростове» очень понравился Лангович. Думаю, он точно должен быть в тройке», — приводит слова 56-летнего функционера «Чемпионат».

Напомним, что Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе текущего года. В сезоне-2022/2023 за самарский и московский клубы он сыграл 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

На счету воспитанника «Динамо» Тюкавина в прошедшем сезоне – 38 игр, десять забитых мячей и семь ассистов.

источник: Чемпионат.com
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