Бывший вратарь «Спартака» Беленов подписал контракт с «Факелом»

Российский голкипер Александр Беленов подписал контракт с «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Беленов ранее уже работал в «Уфе» с главным тренером «Факела» Вадимом Евсеевым.

Кроме этого, в послужном списке Беленова есть такие команды, как «Анжи», «Кубань», «Спартак» и белгородский «Салют».

Также в услугах в Беленове была заинтересована московская «Родина», но самого футболиста не устроили условия, которые ему предложил этот клуб.

В прошедшем сезоне Беленов провел за «Рубин» четыре матча и пропустил семь голов.