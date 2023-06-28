В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Чалову

Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар прокомментировал информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Нам ничего неизвестно об этом», - приводит слова Гульбахара «Спорт-Экспресс».

В минувшим сезоне нападающий провел 41 матч, в которых забил 24 мяча и отдав шесть голевых передач. Чалов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что переговоры с армейцами по поводу трансфера 25-летнего греческий ПАОК. Также Федор интересен «Марселю».