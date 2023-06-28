ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Следующие два финала Лиги конференций пройдут в Греции и Польше 

Исполнительный комитет УЕФА определился, какие города примут финальные матчи еврокубка в 2024 и 2025 годах.
28 июня 2023 17:59
автор: Глеб Шевяков

Исполнительный комитет УЕФА объявил, что финалы Лиги конференций двух следующих сезонов состоятся в греческом городе Афины и польской столице Силезии – Вроцлаве. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

«Что касается Афин, то, поскольку стадион «Агия София» совершенно новый и никогда не использовался на международном уровне, УЕФА проведет экспертизу, а в качестве условия для подтверждения, которое произойдет в декабре, был назначен период наблюдения до ноября 2023 года за матчами, проводимыми ФК АЕК в клубных соревнованиях УЕФА и за матчами сборной Греции в отборочном турнире Евро-2024», — пишет пресс-служба союза.

Также сообщается, что женский финал Лиги чемпионов-2025 состоится в Лиссабоне, а Польша примет молодежный женский Евро-2025.

Напомним, что Лига конференций была основана в 2021 году. В сезоне-2022/2023 победителем турнира стал «Вест Хэм», котором в финальном матче одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1.

источник: UEFA (УЕФА)
Лига конференций получит новое название в 2024 году 
Еврокубковый турнир существует около двух лет. 
28.06.2023 18:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Акинфеев назвал свою пятерку лучших молодых футболистов РПЛ в сезоне-2022/2023
Акинфеев назвал свою пятерку лучших молодых футболистов РПЛ в сезоне-2022/2023
Голкипер армейцев включил в список лишь одного своего одноклубника. 
28.06.2023 18:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Чалову
Российский футболист может продолжить свою карьеру в Европе.
28.06.2023 17:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший вратарь «Спартака» Беленов подписал контракт с «Факелом»
Игрок продолжит карьеру в Воронеже.
28.06.2023 17:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Червиченко сравнил навыки Тюкавина и Пиняева 
Ранее 18-летний нападающий «Локомотива» был признан лучшим молодым футболистом по итогам прошедшего сезона.
28.06.2023 17:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лионель Месси снялся в аргентинском сериале
Футболист сыграл самого себя.
28.06.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ювентус» готов продать Поля Погба спустя год после подписания
Футболиста преследовали постоянные травмы.
28.06.2023 17:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глушаков признался, что получил несколько предложений от зарубежных клубов
Глушаков признался, что получил несколько предложений от зарубежных клубов
В данный момент российский хавбек находится в статусе свободного агента. 
28.06.2023 16:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» улучшила предложение по трансферу нападающего Кейна
«Бавария» улучшила предложение по трансферу нападающего Кейна
Мюнхенский клуб намерен заключить сделку.
28.06.2023 16:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.