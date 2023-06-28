Следующие два финала Лиги конференций пройдут в Греции и Польше 

Исполнительный комитет УЕФА объявил, что финалы Лиги конференций двух следующих сезонов состоятся в греческом городе Афины и польской столице Силезии – Вроцлаве. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

«Что касается Афин, то, поскольку стадион «Агия София» совершенно новый и никогда не использовался на международном уровне, УЕФА проведет экспертизу, а в качестве условия для подтверждения, которое произойдет в декабре, был назначен период наблюдения до ноября 2023 года за матчами, проводимыми ФК АЕК в клубных соревнованиях УЕФА и за матчами сборной Греции в отборочном турнире Евро-2024», — пишет пресс-служба союза.

Также сообщается, что женский финал Лиги чемпионов-2025 состоится в Лиссабоне, а Польша примет молодежный женский Евро-2025.

Напомним, что Лига конференций была основана в 2021 году. В сезоне-2022/2023 победителем турнира стал «Вест Хэм», котором в финальном матче одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1.