Акинфеев назвал свою пятерку лучших молодых футболистов РПЛ в сезоне-2022/2023

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев огласил имена пятерых лучших молодых игроков чемпионата России прошедшего сезона. Голосование организовывалось «Чемпионатом».

По версии 37-летнего игрока красно-синих, победу в номинации заслужил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Вторую строчку занял форвард «Локомотива» Вилсон Изидор, на третьем месте расположился вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, на четвертой позиции находится нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, а замкнул пятерку лучших одноклубник Игоря – хавбек Максим Мухин.

Добавим, что 20-летний Кривцов присоединился к «Краснодару» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне за «быков» он сыграл 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.