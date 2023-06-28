Лига конференций получит новое название в 2024 году 

Руководство УЕФА приняло решение поменять название Лиги конференций с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

По информации источника, в полном названии соревнований – Европейская Лига конференций УЕФА, решено убрать упоминание части света. Сообщается, что с лета 2024 года турнир будет носить название – Лига конференций УЕФА.

Напомним, что Лига конференций была основана в 2021 году. В сезоне-2021/2022 обладателем трофея стала «Рома», а в этом году победителем турнира стал «Вест Хэм», который одолел в финальном матче «Фиорентину» со счетом 2:1.