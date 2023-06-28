Президент РПЛ Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА

Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Александр Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

«В УЕФА очень положительно отреагировали на мой приезд, пообщались с коллегами, в том числе неформально. Совместно с коллегами из администрации союза мы приняли совместное решение о том, что я не стану выдвигать свою кандидатуру на новый срок, так как в последний год у меня поменялся род деятельности: больше не занимаю пост генерального секретаря РФС, не вовлечен в развитие пляжного футбола и футзала. Продолжу работу в другом комитете УЕФА, который сопряжен с моей текущей деятельностью», — цитирует Алаева ТАСС.

Алаев возглавлял комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года.