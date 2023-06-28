Стало известно, когда «Арсенал» рассчитывает оформить трансфер Райса 

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к переходу в «Арсенал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, лондонский клуб планирует оформить трансфер в ближайшие два дня. Сообщается, что стороны обсуждают последние условия для заключения сделки.

Ранее появилась информация, что «молотобойцы» отклонили предложение команды Микеля Артеты по 24-летнему футболисту в размере 122 миллионов евро.

Напомним, что Райс принадлежит «Вест Хэму» с 2013 года. В сезоне-2022/2023 в составе «железных» он принял участие в 50 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.