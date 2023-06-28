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Бывший футболист сборной России Смертин принимает участие в форуме УЕФА

Форум проходит в Франкфурте
28 июня 2023 19:19
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин принимает участие в форуме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Respect 2023, сообщается на сайте РФС.

Смертин является руководителем проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности.

«Вопросы устойчивого развития и социальной ответственности входят в число стратегических приоритетов РФС. Это видно по количеству программ и проектов, направленных на обеспечение равноправия, многообразия и большей инклюзивности в отечественном футболе. Участие в форуме УЕФА Respect является значимым событием для РФС и всей российской футбольной семьи, поскольку позволяет быть в курсе современных тенденций устойчивого развития и вопросов, которые стоят перед футбольным сообществом во всем мире. Форум дает возможность делиться собственными наработками и обмениваться опытом с зарубежными коллегами, что необходимо для дальнейшего движения вперед», - отметил Смертин.

Форум проходит в штаб-квартире Немецкого футбольного союза во Франкфурте 28 и 29 июня. В ходе встречи более 200 экспертов обсудят тему устойчивого развития в европейском футболе.

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