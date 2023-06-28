Сборные Украины и Беларуси не сыграют в одной группе в случае выхода на Евро-2024

Сборные Беларуси и Украины не смогут встретиться на групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, если национальные команды обеспечат себе выход в отборочном этапе соревнований. Об этом сообщает пресс‑служба УЕФА.

Как утверждает источник, что при таком раскладе украинская и белорусская сборные будут разведены по разным группам во время проведения жеребьевки. Сообщается, что также на групповом этапе турнира разведут национальные команды Испании и Гибралтара, Армении и Азербайджана, Косово и Боснии и Герцеговины, а также косовары избегут встречи со сборной Сербии.

Напомним, что в настоящий момент сборная Украины располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С отборочного этапа Евро-2024, набрав 12 очков после четырех туров. Национальная команда Беларуси занимает четвертую позицию в группе I, имея в своем активе три очка.