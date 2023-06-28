Гладилин назвал условие, при котором «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин поделился прогнозом относительно выступления «Спартака» в следующем сезоне.

«Прежде всего, надо поставить команде игру. Если Абаскалю удастся это до начала чемпионата, тогда команда в каждом матче будет добиваться результата. Только нужен сильный центральный защитник в пару к Джикии. Такой, как Жиго. Тогда и бороться с «Зенитом» будет реально. Иначе будут идти постоянные очковые потери», – приводит слова 71-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. «Спартак» завершил сезон на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, став бронзовым призером турнира.