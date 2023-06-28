Четыре европейских клуба претендуют на защитника «Спартака» Хлусевича 

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио в своих соцсетях.

Как утверждает источник, игрок красно-белых заинтересовал ряд европейских команд. Сообщается, что «Лацио», «Верона», «Дженоа» и «Спортинг» рассчитывают арендовать 22-летнего футболиста у московского клуба с правом выкупа в размере около восьми миллионов евро.

Напомним, что Хлусевич присоединился к «Спартаку» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Гильермо Абаскаля он провел 35 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.