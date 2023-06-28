Защитник «Зенита» Сантос включил двух своих одноклубников в пятерку лучших молодых игроков РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос представил свою версию лучших молодых игроков чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. Список бразильца опубликовал «Чемпионат», который является организатором голосования.

По мнению 29-летнего футболиста, победителем в номинации стал нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, а его партнер по команде, полузащитник Артем Карпукас занял четвертое место. На 2 и 5 строчку рейтинга бразилец поставил своих соотечественников и одноклубников – Роберта Ренана и Мантуана. Также он включил в пятерку лучших хавбека «Спартака» Руслана Литвинова, поставив его на третью позицию.

Добавим, что Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне в составе сине-бело-голубых он провел 36 матчей и отдал семь результативных передач. В команде Сергея Семака он стал чемпионом России по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.