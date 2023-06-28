УЕФА изменил правила отбора сборных на чемпионат мира 

Представители исполнительного комитета УЕФА согласовали изменение регламента отборочного этапа чемпионата мира-2026. Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.

Сообщается, что в связи с увеличением сборных с 32 до 48 команд исполком ФИФА представил новую формулу турнира, благодаря которой национальные команды будут разделены на 12 групп. В шести группах окажутся пять сборных, а в шести остальных – четыре. По итогам отборочного цикла 12 лидеров напрямую отправятся в финальную стадию мундиаля, а команды, занявшие вторые места, будут разыгрывать четыре путевки совместно с четырьмя сборными лучшего рейтинга Лиги наций-2024/2025.

Добавим, что чемпионат мира 2026 года станет 23-м по счету в истории турнира. Хозяйками предстоящего мирового футбольного первенства являются США, Канада и Мексика.