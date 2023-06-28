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УЕФА изменил правила отбора сборных на чемпионат мира 

Причиной этому стало увеличение количества национальных команд на финальной стадии мирового первенства.
УЕФА изменил правила отбора сборных на чемпионат мира 
28 июня 2023 20:39
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Представители исполнительного комитета УЕФА согласовали изменение регламента отборочного этапа чемпионата мира-2026. Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.

Сообщается, что в связи с увеличением сборных с 32 до 48 команд исполком ФИФА представил новую формулу турнира, благодаря которой национальные команды будут разделены на 12 групп. В шести группах окажутся пять сборных, а в шести остальных – четыре. По итогам отборочного цикла 12 лидеров напрямую отправятся в финальную стадию мундиаля, а команды, занявшие вторые места, будут разыгрывать четыре путевки совместно с четырьмя сборными лучшего рейтинга Лиги наций-2024/2025.

Добавим, что чемпионат мира 2026 года станет 23-м по счету в истории турнира. Хозяйками предстоящего мирового футбольного первенства являются США, Канада и Мексика.

источник: UEFA (УЕФА)
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