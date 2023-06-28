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Агент Оздоева: ПАОК вышел на Магомеда сам, ему пояснили личные условия

Футболист может перебраться в Грецию.
28 июня 2023 20:57
автор: Александр Кожевников

Агент российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева высказался относительно потенциального перехода игрока в греческий ПАОК.

«ПАОК вышел на Магомеда сам. С ним разговаривали представители клуба. Ему пояснили его личные условия. Сейчас вопрос стоит в деньгах, за которые Магомеда готовы отпустить. ПАОК определяется с конкретным предложением. Идут переговоры. К чему-то они могут прийти», - приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Оздоев провел 34 матча, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Отметим, что контракт 30-летнего футболиста с турецким клубом действует до конца июня 2024 года

источник: «Спорт-Экспресс»
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