Жозе Моуринью получил десятидневную дисквалификацию в Серии А 

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пропустит десять дней на старте чемпионата Италии в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 60-летний специалист получил дисквалификацию на два стартовых матчах в предстоящем сезоне Серии А. Сообщается, что наставник римлян также обязан оплатить штраф в размере 50 тысяч евро, такое же количество должен будет выплатить сам клуб.

Напомним, что Моуринью был дисквалифицирован в середине мая за оскорбительные высказывания в сторону футбольного арбитра Даниэле Киффи во время игры «Ромы» против «Монцы» в рамках 33-го тура Серии А.

Он возглавляет «волков» с июля 2021 года. Столичная команда под его руководством выиграла Лигу конференций в сезоне-2021/2022.