Камоцци прокомментировал новость об интересе итальянских клубов к игроку «Спартака» Хлусевичу 

Бывший ассистент экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об интересе к защитнику московского клуба Даниилу Хлусевичу со стороны «Лацио», «Дженоа» и «Вероны».

«Хлусевич – сильный игрок. Он способен спокойно заиграть в Серии А. Я общался в Италии по некоторым игрокам, в том числе и по Хлусевичу. Я хорошо отзывался о Соболеве и как раз Данииле. Буду рад, если по Хлусевичу будет конкретное предложение, потому что «Спартак» купил Даниила с моей помощью. В свое время его предлагал именно я», — приводит слова футбольного агента «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что помимо трех итальянских команд в услугах российского футболиста заинтересован «Спортинг». Европейские клубы намерены арендовать игрока с правом выкупа.

Добавим, что Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 за команду Гильермо Абаскаля на его счету 35 проведенных игр и четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.