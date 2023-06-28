«Спартак» предложил 7 млн евро за форварда «Кадиса»

Московский «Спартак» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда. Об этом сообщает в своих соцсетях журналист Саша Тавольери.
Как сообщает источник, «Спартак» готов заплатить за игрока семь миллионов евро плюс бонусы. Игроку предлагают трехлетний контракт.
Ранее сообщалось, что «Кадис» хочет выручить от продажи Тео от 4 млн до 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бонгонда провел за «Кадис» 32 игры. Полузащитник забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
источник: «Советский спорт»