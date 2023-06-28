«Вест Хэм» продает Райса в «Арсенал» за 122 миллиона евро 

«Вест Хэм» согласился на продажу полузащитника команды Деклана Райса в «Арсенал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стороны согласовали трансфер 24-летнего футболиста за 122 миллиона евро с учетом бонусных доплат. Сообщается, что в данный момент обсуждается вопрос о том, каким способом «канониры» будут выплачивать деньги за переход англичанина. О сделке будет объявлено официально после того, как будут обговорены заключительные детали договора.

Добавим, что Райс выступает за основную команду «Вест Хэма» с июля 2017 года. С тех пор за «железных» он провел 245 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.