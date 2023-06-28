«Рубин» может сменить спортивного директора команды

Эдуард Сафонов в ближайшее время может покинуть пост спортивного директора «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

У Сафонова разошлись взгляды на селекцию игроков с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

Сафонов арботал спортивным директором «Рубина» с января 2023 года. Предыдущим местом работы менеджера была краснодарская «Кубань».

«Рубин» по итогам сезона-2022/2023 Первой лиги занял первое место в турнирной таблице, оформив прямую путевку в российскую Премьер-лигу.