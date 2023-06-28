Эдин Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию

Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко пропустит предсезонный товарищеский турнир команды, который пройдет в России. Об этом сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, боснийский нападающий договорился о трехнедельном отпуске с турецкой командой после своих выступлений за сборную страны. Сообщается, что отсутствие 37-летнего футболиста в России не связано с политическими убеждениями игрока.

Добавим, что международный товарищеский турнир будет проходить в Санкт-Петербурге, стартует 1 июля и продлится до 15 числа того же месяца. Участвовать в соревнованиях будут: «Фенербахче», «Нефтчи» «Црвена Звезда» и «Зенит».

Напомним, что Джеко присоединился к «Фенербахче» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Интером». В сезоне-2022/2023 в составе «нерадзурри» он сыграл 52 матча, отличился 14 забитыми мячами и отдал пять результативных передач.