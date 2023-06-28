ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Эдин Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию

В начале июля, в Санкт-Петербурге, состоятся товарищеские соревнования при участии «Зенита» и зарубежных клубов. 
Эдин Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
28 июня 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко пропустит предсезонный товарищеский турнир команды, который пройдет в России. Об этом сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, боснийский нападающий договорился о трехнедельном отпуске с турецкой командой после своих выступлений за сборную страны. Сообщается, что отсутствие 37-летнего футболиста в России не связано с политическими убеждениями игрока.

Добавим, что международный товарищеский турнир будет проходить в Санкт-Петербурге, стартует 1 июля и продлится до 15 числа того же месяца. Участвовать в соревнованиях будут: «Фенербахче», «Нефтчи» «Црвена Звезда» и «Зенит».

Напомним, что Джеко присоединился к «Фенербахче» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Интером». В сезоне-2022/2023 в составе «нерадзурри» он сыграл 52 матча, отличился 14 забитыми мячами и отдал пять результативных передач.

источник: Calciomercato.com
УЕФА изменил формат проведения Суперкубка 
Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы подвергся изменениям.
28.06.2023 22:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Рубина»
Сафонов может вскоре покинуть команду.
28.06.2023 22:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арсенал» объявил о переходе форварда Кая Хаверца
«Арсенал» объявил о переходе форварда Кая Хаверца
Немецкий футболист подписал пятилетний контракт с «канонирами».
28.06.2023 22:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» может сменить спортивного директора команды
Эдуард Сафонов может покинуть свой пост.
28.06.2023 21:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Вест Хэм» продает Райса в «Арсенал» за 122 миллиона евро 
«Молотобойцы» приняли последнее предложение по английскому хавбеку. 
28.06.2023 21:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» предложил 7 млн евро за форварда «Кадиса»
Речь об игроке сборной Конго.
28.06.2023 21:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
Камоцци прокомментировал новость об интересе итальянских клубов к игроку «Спартака» Хлусевичу 
Ранее появилась информация, что на футболиста красно-белых претендуют три команды из Италии.
28.06.2023 21:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жозе Моуринью получил десятидневную дисквалификацию в Серии А 
Жозе Моуринью получил десятидневную дисквалификацию в Серии А 
Португальский специалист не поможет своей команде на старте нового сезона.
28.06.2023 20:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Оздоева: ПАОК вышел на Магомеда сам, ему пояснили личные условия
Футболист может перебраться в Грецию.
28.06.2023 20:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.