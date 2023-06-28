«Арсенал» объявил о переходе форварда Кая Хаверца

«Арсенал» приобрел нападающего «Челси» Кая Хаверца. Об этом сообщает пресс-служба «пушкарей».

Сообщается, что стороны заключили трудовое соглашение на пять лет.

Ранее появилась информация, что 24-летний игрок обойдется команде Микеля Артеты в 75 миллионов евро с учетом бонусных выплат.

Напомним, что Хаверц выступал за «Челси» с 2020 года. В прошедшем сезоне за «пенсионеров» он провел 47 матчей, в которых отличился девятью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. В 2021 году в составе синих он выиграл Лигу чемпионов, забив победный гол в финале турнира в ворота «Манчестер Сити».