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Стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Рубина»

Сафонов может вскоре покинуть команду.
28 июня 2023 22:26
автор: Александр Кожевников

Новым спортивным директором «Рубина» может стать Константин Дзюба, который с 2019 года работает в клубе в должности исполнительного директора. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Эдуард Сафонов в ближайшее время может покинуть пост спортивного директора «Рубина».

У Сафонова разошлись взгляды на селекцию игроков с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

Сафонов работал спортивным директором «Рубина» с января 2023 года. Предыдущим местом работы менеджера была краснодарская «Кубань».

«Рубин» по итогам сезона-2022/2023 Первой лиги занял первое место в турнирной таблице, оформив прямую путевку в российскую Премьер-лигу.

источник: «Спорт-Экспресс»
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