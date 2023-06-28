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УЕФА изменил формат проведения Суперкубка 

Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы подвергся изменениям.
28 июня 2023 22:31
автор: Глеб Шевяков

Руководство УЕФА приняло решение внести изменения в правила проведения матча за Суперкубок, в котором встречаются команды-обладатели Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, с этого момента игра будет проходить без дополнительного времени. В случае ничейного результата после двух проведенных таймов, победитель турнира определится в серии пенальти.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, а «Севилья» стала победителем Лиги Европы. Суперкубок между футбольными клубами запланирован на 16 августа.

источник: El Mundo Deportivo
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