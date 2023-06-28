Кай Хаверц попрощался с фанатами «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц попрощался с фанатами команды.

«Я бы хотел, чтобы вы услышали о моих мыслях об уходе из «Челси» сначала от меня. Это не в моем духе, так что я расстроен, что вы узнали обо всем таким образом. Я оказался на перепутье. Словами не описать эмоции, которые я чувствую. С тяжелым сердцем пишу это письмо, прощаюсь с клубом, который стал моим вторым домом, и с невероятными болельщиками, которые поддерживали меня на протяжении всего этого удивительного путешествия.

Мы все вместе переживали как взлеты, так и падения. Я хочу поблагодарить всех болельщиков клуба, тренерский штаб и товарищей по команде.

Путь от победы в Лиге чемпионов до победы в Суперкубке и клубном чемпионате мира я никогда не забуду. Для меня было честью быть частью истории этого клуба», - написал Хаверц в своих социальных сетях.