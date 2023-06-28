Артета прокомментировал переход Хаверца в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход немецкого полузащитника Кая Хаверца в лондонский клуб.

«Кай Хаверц - игрок высокого уровня. У него большая универсальность и он является умным футболистом. Он сможет придать нашей средней зоне дополнительную силу и разнообразит нашу игру. Мы приветствуем Кая и его семью в «Арсенале», и будем рады начать работу с ним на предсезонной подготовке», - приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Напомним, хаверц перешел в «Арсенал» из «Челси».