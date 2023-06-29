Бывший тренер «Барселоны» Херардо Мартино возглавил «Интер Майами»

«Интер Майами» назначил Херардо Мартино на должность главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба «цапель».

Отметим, что сроки заключения контракта не разглашаются. Сообщается, что вместе с 60-летним специалистом в тренерский штаб американского клуба приходят его ассистент Хорхе Тейлер, тренеры по физподготовке Родольфо Паладини и Хосе Мануэль Альфаро, а также видеоаналитики Дамиан Сильверо. Тейлер, Паладини, Альфаро и Сильверо. Ожидается, что специалисты получат разрешения на работу в MLS в ближайшее время.

Ранее на правах свободного агента в «Интер Майами» перешел аргентинский нападающий Лионель Месси, с которым Херардо работал в период своей тренерской деятельности в «Барселоне» и национальной команде.

Добавим, что Мартино находился без работы с ноября прошлого года после того, как был уволен с поста главного тренера сборной Мексики. За свою карьеру он также тренировал национальную команду Аргентины, Парагвая, а на клубном уровне «Барселону» и «Атланту Юнайтед».