Владелец «Интер Майами» Бекхэм объяснил назначение Херардо Мартино на пост наставника команды

Владелец клуба MLS Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение Херардо Мартино на пост главного тренера команды.

«Мартино очень уважаемая фигура в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его достижения в игре и опыт в качестве главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют наших болельщиков, и с нетерпением ждём того влияния, которое он окажет на поле и за его пределами», - приводит слова Бекхэма официальный сайт клуба.

Напомним, ранее стало известно о том, что клуб подписал контракт с Лионелем Месси, который выступал в «Барселоне» под руководством Мартино.

В 2013 году «сине-гранатовые» под его руководством выигрывали Суперкубок Испании.