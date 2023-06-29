В Венгрии объяснили отказ играть товарищеский матч со сборной России

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо объяснил причины отказа национальной команды этой страны играть товарищескую встречу со сборной России.

«У нас есть отношения со всеми футбольными союзами, в том числе и с РФС. На данный момент у нас уже забронированы все наши дни в рамках игр ФИФА - матчи квалификации ЕВРО-2024 и товарищеские встречи. Поэтому согласно нашему календарю мы не сможем организовать встречу со сборной России в сентябре», - приводит его слова Sport24.ru.

Напомним, ранее стало известно о переговорах РФС с футбольной федерацией Катара о проведении матча с командой этой страны.

Свои последние встречи Россия провела в марте 2023 года, когда на выезде сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила дома Ирак (2:0).