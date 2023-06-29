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Юран рассказал, на какой срок рассчитан его контракт с «Пари НН»

Нижегородцы сохранили прописку в РПЛ.
29 июня 2023 10:26
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что его контракт с нижегородцами рассчитан на два года.

«Изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице, отправившись в стыковые матчи. В стыковых матчах нижегородский клуб обыграл «Родину» по сумме двух встреч и сохранил прописку в элите российского футбола.

источник: «Спорт-Экспресс»
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