Юран рассказал, на какой срок рассчитан его контракт с «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что его контракт с нижегородцами рассчитан на два года.

«Изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице, отправившись в стыковые матчи. В стыковых матчах нижегородский клуб обыграл «Родину» по сумме двух встреч и сохранил прописку в элите российского футбола.