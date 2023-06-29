«Реал» определился с капитаном команды после ухода Бензема

Мадридский «Реал» назвал капитанов команды на предстоящий сезон.

Как сообщает пресс-служба команды, на поле «сливочных» будет выводить Начо Фернандес. В случае его отсутствия лидерские функции на себя возьмет Лука Модрич. Далее по списку идут Дани Карвахаль и Тони Кроос.

Напомним, в минувшем сезоне мадридцы заняли второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступив чемпионский титул «Барселоне».

В Лиге чемпионов «королевский» клуб дошел до полуфинала, в котором уступил будущему победителю турнира - «Манчестер Сити».