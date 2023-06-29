Даниил Денисов: «Спартак» — второй клуб в Петербурге по числу болельщиков

Футболист «Спартака» Даниил Денисов объяснил, почему он выбрал именно московский клуб, несмотря на то, что родился в Санкт-Петербурге.

«Каково это – жить в Петербурге и болеть за «Спартак»? «Спартак» — второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно-белых.

Мне рассказывали об истории «Спартака». В один момент я просто принял решение, что это моя команда. Ну и принципиальность соперничества для меня очевидна, за СШОР я играл против «Зенита» по пять раз за год», - приводит слова Денисова «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом страны. «Спартак» по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице, завоевав бронзовые медали.