ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Бавария» согласовала контракт с лучшим защитником Серии А в сезоне-2022/23

Осталось договориться с клубом.
«Бавария» согласовала контракт с лучшим защитником Серии А в сезоне-2022/23
29 июня 2023 11:02
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ продолжит карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, футболист уже согласовал контракт с «Баварией»: он буде рассчитан до лета 2028 года. В эти дни мюнхенский гранд пытается договориться с руководством неаполитанцев.

Напомним, 26-летний игрок внес огромный вклад в чемпионство «Наполи»: на его счету 35 матчей, 2 гола и 2 ассиста. По итогам сезона Ким Мин Джэ был признан лучшим защитником Серии А.

источник: «Советский спорт»
Вратарь сборной Украины может сменить Онану в «Интере»
Онана может покинуть команду летом.
29.06.2023 10:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Даниил Денисов: «Спартак» — второй клуб в Петербурге по числу болельщиков
Уроженец Санкт-Петербурга выступает за «Спартак».
29.06.2023 10:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Реал» определился с капитаном команды после ухода Бензема
«Реал» определился с капитаном команды после ухода Бензема
Выбор Карло Анчелотти многих удивил.
29.06.2023 10:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Юран рассказал, на какой срок рассчитан его контракт с «Пари НН»
Нижегородцы сохранили прописку в РПЛ.
29.06.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
Во «Фламенго» нашли способ уговорить Клаудиньо покинуть «Зенит»
Отсутствие еврокубков не сказалось на решении игрока.
29.06.2023 10:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Англии обвинили местный футбол в недостаточном расовом разнообразии
На Туманном Альбионе зреет новый расовый скандал.
29.06.2023 09:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
В Венгрии объяснили отказ играть товарищеский матч со сборной России
В Венгрии объяснили отказ играть товарищеский матч со сборной России
Команда Валерия Карпина снова испытывает трудности с поиском спарринга.
29.06.2023 08:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владелец «Интер Майами» Бекхэм объяснил назначение Херардо Мартино на пост наставника команды
Испанец вновь будет тренировать Лионеля Месси.
29.06.2023 08:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бывший тренер «Барселоны» Херардо Мартино возглавил «Интер Майами»
Аргентинский специалист вновь будет тренировать своего соотечественника Лионеля Месси. 
29.06.2023 00:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.