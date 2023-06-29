«Бавария» согласовала контракт с лучшим защитником Серии А в сезоне-2022/23

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ продолжит карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, футболист уже согласовал контракт с «Баварией»: он буде рассчитан до лета 2028 года. В эти дни мюнхенский гранд пытается договориться с руководством неаполитанцев.

Напомним, 26-летний игрок внес огромный вклад в чемпионство «Наполи»: на его счету 35 матчей, 2 гола и 2 ассиста. По итогам сезона Ким Мин Джэ был признан лучшим защитником Серии А.