Ловчев призвал включить крымские клубы в чемпионат России, несмотря на запреты УЕФА и ФИФА

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев призвал РФС включить крымские клуб в чемпионат России, несмотря на запреты со стороны международных организаций.

«Около 10 лет мы делали вид, что крымские клубы с нами (на словах), но на самом деле нет (на деле). Стало ли лучше? Началась СВО, и российский футбол получил такие санкции, которые в похожих ситуациях не получал, по-моему, никто. То же самое касается нашего спорта.

Мы, получается, сами можем не пустить Крым в российские соревнования, основываясь на правилах тех, кто не пускает нас в международные турниры. На мой взгляд, пора самим принимать решения», - написал Ловчев в своем Telegram-канале.

Российский клубы и сборная не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что в ФИФА и УЕФА могут рассмотреть вопрос о возвращении российских команд на международные турниры.